RCSA : « Comme des idiots » contre l'OM, Laurey l'a mauvaise

Dans : RCSA, Ligue 1, OM.

Thierry Laurey, entraîneur de Strasbourg, après le nul contre l'OM (3-3) : « On fait entrer des joueurs pour cadenasser toute la largeur du terrain, gérer la profondeur. Et puis on s'envoie en l'air comme des idiots. Ce but, c'est presque un contre donc ce n'est pas normal, on doit gérer ça, c'est nous qui devons jouer les contres. C'est énervant parce qu'on fait des erreurs qui nous coûtent cher. Elles nous enlèvent deux points ce soir alors qu'on les avait à portée de main. C'est le football… », a-t-il déclaré sur Canal +.