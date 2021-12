ASSE : Pascal Dupraz mise sur Vitorino Hilton, c'est le choc

Dans : ASSE.

Par Guillaume Conte

Elu pompier de service de l’ASSE, Pascal Dupraz est le grand favori pour succéder à Claude Puel à Saint-Etienne.

L’entraineur passé par Evian, Toulouse et Caen reste pour beaucoup comme l’homme des miracles, après avoir sauvé le TFC d’une descente assurée en 2016-2017. Il faudra au moins un sacré redressement pour sortir les Verts de la zone rouge, surtout que ce sera avec des moyens limités. L’ASSE est toujours en vente, même si cela n’avance pas beaucoup, et pour le recrutement, il faudra surtout faire avec des bons plans à bas coûts. De même, Pascal Dupraz arrivera avec un contrat tiré vers le bas, mais une belle prime de maintien s’il parvient à son objectif.

Hilton, 44 ans, et 500 matchs de L1

🚨Info : Et si Vitorino Hilton 🇧🇷 refouler les pelouses de Ligue 1?



- Le futur entraîneur de l'#ASSE Pascal Dupraz 🇫🇷 aimerait l'incorporer dans son effectif.https://t.co/Mh7KzxgaOF — Santi Aouna (@Santi_J_FM) December 14, 2021

Pour les nouveaux joueurs, le technicien de 59 ans a une petite idée derrière la tête qui en surprendra plus d’un. En effet, l’ASSE pourrait s’offrir les services de Vitorino Hilton, qui a terminé son aventure à Montpellier et a désormais 44 ans. Reconverti en consultant, le Brésilien traine toujours sur les pelouses de Ligue 1 pour donner son avis, et aussi faire savoir qu’il est toujours chaud. Comme il l’a confié récemment, il n’a confirmé avoir pris totalement sa retraite sportive, et estime toujours pouvoir rendre des services à un club professionnel.

Jean-Michel Larqué va rechausser les crampons ???



Non mais franchement, que sont-ils en train de faire de l’#ASSE ??? — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) December 14, 2021

Du haut de ses plus de 500 matchs en Ligue 1, il intéresse Saint-Etienne et son probable nouvel entraineur, qui amènerait ainsi un joueur d’expérience dans un secteur parfois en souffrance, surtout dès qu’il y a un absent. Ce qui est sûr, c’est que cela ne coûterait pas grand chose au club du Forez, et rentrerait donc dans l’enveloppe, même si l’apport du défenseur central brésilien de 44 ans pour une demi-saison reste forcément incertain. Forcément, cela a eu le don de provoquer des réactions pour le moins contrastées sur les réseaux sociaux, avec des sympathisants stéphanois ou des observateurs qui doutent sérieusement de cette option pour renforcer les Verts.