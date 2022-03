ASSE : Dupraz jete une bouée à Eliaquim Mangala

Dans : ASSE.

Par Guillaume Conte

L’AS Saint-Etienne est allé chercher un succès précieux face à Metz ce dimanche (1-0).

Dans un Geoffroy-Guichard bien rempli, les Verts ont fait le travail en étant nettement supérieurs, même s’ils se sont forcément faits une frayeur en fin de match avec ce pénalty finalement annulé par la VAR. Il n’en reste pas moins que le club stéphanois est sur la bonne voie, avec notamment un état d’esprit retrouvé depuis la prise en mains de l’équipe par Pascal Dupraz. S’ajoute à cela un mercato qui a fait du bien, même s’il n’y a pas eu de folie. A l’image de la venue d’Eliaquim Mangala. Encore une fois solide au poste, l’ancien international français retrouve progressivement son niveau. Une belle prouesse pour un joueur gravement blessé au genou alors qu’il était en fin de contrat, et qui a fait sa rééducation à Miami. C’est en Floride que les Verts sont allés le chercher, ce qui a visiblement inspiré Pascal Dupraz, jamais à l’abri d’une parole imagée.

« Elia (Mangala) a été injustement critiqué, il montre qu'il n'a pas joué dans des grands clubs et couté une blinde à un moment donné de sa carrière sans être un joueur de qualité. Il tournait presque Alerte à Malibu à Miami avant de venir ici, il fallait juste qu'il s'athlétise. Il faut aussi souligner le travail du staff, j'ai le sentiment que nous donnons 100% de notre capacité au service de l'équipe et du club pour le laisser là où il doit rester », a souligné l’entraineur de l’ASSE, pour qui tout le monde tire dans le même sens dans le Forez. Et cela se voit sur les résultats à l’heure actuelle, avec trois victoires en cinq matchs. Un rythme à tenir pour aller chercher le maintien.