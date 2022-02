Salut nazi pendant Reims-Brest, un mineur interpellé

Dans : Reims.

Par Claude Dautel

Tandis que des éléments confirment que Youcef Belaili, l'international algérien de Brest a bien été la cible d'injures racistes dimanche à Brest, un garçon de 16 ans a été interpellé.

Présent dans les tribunes d’Auguste-Delaune à l’occasion du match Reims-Brest, un journaliste de Mediapart avait expliqué que des supporters champenois avaient proféré des insultes racistes à l’encontre de Youcef Belaili, le joueur algérien du club breton. 24 heures plus tard, les deux clubs avaient indiqué qu’une enquête était en cours. Et à priori des éléments confirment effectivement qu’au moins un individu a lancé des injures à Belaili, s’en prenant également plus globalement à l’Algérie. Mais, le Télégramme révèle qu’un jeune spectateur de 16 ans avait aussi été repéré alors qu’il semblait faire un salut nazi. Interpellé aussitôt par le police, le supporter en question s’est défendu d’une telle intention, affirmant « avoir mal au bras ». Etant mineur, il a été présenté au Parquet, et il a fait l’objet d’un simple rappel à la loi. Concernant les autres faits, l'enquête est toujours en cours, le Stade de Reims cherchant à identifier qui est l'homme que l'on entend proférer des insultes racistes sur une vidéo filmée par un spectateur.