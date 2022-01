L1 : 35 millions pour Ekitike, Reims plus fort que l'Arabie Saoudite

Dans : Reims.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un avant-centre au mercato hivernal, Newcastle multiplie les pistes pour trouver son bonheur au mois de janvier.

Il y a quelques jours, les Saoudiens ont lancé le mercato de Newcastle avec la signature de Kieran Trippier en provenance de l’Atlético de Madrid. Un renfort de taille pour les Magpies, qui aimeraient maintenant boucler les transferts d’un défenseur central et d’un attaquant de pointe. Dans le secteur offensif, un joueur de Ligue 1 a la cote auprès des dirigeants de Newcastle, il s’agit d’Hugo Ekitike, auteur de huit buts et de quatre passes décisives depuis le début de la saison à seulement 18 ans. Devant un tel talent, Newcastle ne reste pas de marbre et a dégainé une offre avoisinant les 35 millions d’euros, selon les informations de Sky Sports. Une proposition incroyable pour le Stade de Reims… mais refusée par Jean-Pierre Caillot selon le média.

Reims refuse 35 ME de Newcastle pour Ekitike

Hugo Ekitike - the highest scoring teenager in Europe’s top five leagues.



It would be a risk at £30m but could the kid save our season? #nufc pic.twitter.com/SAnPdKDFcu — NUFC360 (@NUFC360) January 10, 2022

En effet, les dirigeants du Stade de Reims n’ont aucunement l’intention de céder leur meilleur joueur dès le mercato d’hiver, six mois seulement après sa révélation au plus haut niveau. Sous contrat avec le club champenois jusqu’en juin 2024, Hugo Ekitike devrait donc rester à Reims. A moins que les sirènes des clubs de Premier League ne finissent par faire craquer toutes les parties. Car en plus de Newcastle, une autre écurie anglaise est sur les rangs pour le transfert d’Hugo Ekitike : West Ham. En attendant de connaitre le dénouement de ce dossier, le Stade de Reims avance sereinement sur ce mercato hivernal et a annoncé lundi soir un gros coup avec la signature de Jens Cajuste en provenance de Midtjylland pour 10 millions d’euros. Un transfert qui prouve l’ambition du Stade de Reims, bien décidé à se renforcer et non à lâcher ses meilleurs joueurs en cours de saison. Une attitude que les supporters de Reims apprécieront…