Tout sauf jouer au PSG, Xavi Simons repart à Leipzig

L’interminable feuilleton Xavi Simons est sur le point de prendre fin. L’international néerlandais du PSG a choisi de poursuivre sa carrière au RB Leipzig, où il va de nouveau être prêté par le club parisien.

Depuis plusieurs semaines, Xavi Simons est au coeur de toutes les tractations. Sous contrat avec le PSG, l’international néerlandais a rapidement fait savoir au club parisien qu’il ne voulait pas rester. Mais le Paris Saint-Germain a simplement ouvert la porte à un nouveau prêt de Xavi Simons et non pas à un transfert définitif cet été. Deux clubs ont mené une intense bataille pour s’offrir les services de l’international néerlandais : le Bayern Munich et le RB Leipzig. L’épilogue du feuilleton est proche puisque selon les informations de Sky Sports en Allemagne, le joueur de 22 ans a enfin pris sa décision.

Le journaliste Florian Plettenberg est affirmatif, Xavi Simons souhaite continuer sa carrière à Leipzig, où il était prêté l’an passé. Tous les acteurs de ce dossier sont désormais au courant de la volonté du joueur, qui va donc faire son retour à Leipzig sous la forme d’un second prêt. Un coup dur pour le Bayern Munich, qui en avait fait l’une de ses cibles prioritaires au milieu de terrain. Ce choix n’arrange pas non plus le PSG puisque Sky Sports explique qu’après ce refus de Xavi Simons, le club bavarois va redoubler d’efforts pour tenter de signer le milieu rennais Désiré Doué, également ciblé par… le Paris Saint-Germain. Indirectement, le choix de Xavi Simons pourrait donc avoir de fâcheuses conséquences pour le PSG, d’autant que Désiré Doué n’a toujours pas pris de décision et hésite encore quant à son avenir.

🚨💥 Excl | #Xavi has decided to stay at RB Leipzig ✔️



No transfer to FC Bayern. All parties involved are now informed about it. Therefore, Max Eberl now trying to sign Désiré Doué.



Leipzig and Paris are finalizing the last details for a new loan of Xavi now. New one-year-deal… pic.twitter.com/PWogRcsuR3