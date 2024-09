PSG ‍: Ce match horrible qui a traumatisé Luis Enrique

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG espère aller encore une fois loin cette saison en Ligue des champions. Luis Enrique a de grands espoirs même s'il espère éviter une équipe lors de cette nouvelle édition de la C1.

Le PSG a globalement bien démarré sa saison, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des champions. Cependant, des doutes existent concernant la profondeur de l'effectif de Luis Enrique. L'Espagnol a voulu restreindre le nombre de joueurs dans son groupe afin de lui imprégner plus facilement ses idées de jeu. La saison passée, pour sa première année de contrat avec le PSG, Luis Enrique a décroché la Ligue 1 et la Coupe de France, tout en ralliant le dernier carré de la Ligue des champions. Idéal pour lancer son aventure, même si une double confrontation l'a traumatisé, celle contre... le FC Barcelone.

Luis Enrique a du mal à s'en remettre

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

En effet, affronter le club qui l'a révélé et dans lequel il aura été joueur et entraîneur n'a pas été facile à gérer émotionnellement. Pour lui, il s'agit d'ailleurs d'un mauvais souvenir, comme il l'a avoué lors d'un échange avec Movistar : « Le match contre le Barça était horrible. Revenir à la maison contre le club qui m'a le plus donné, une sensation horrible pour moi. C'était aussi le cas pour mes enfants et ma femme. J'espère ne pas rejouer contre eux cette saison, je ne peux pas imaginer une finale contre le Barça ». Déjà, le PSG sait qu'il n'affrontera pas les Catalans avant des huitièmes ou seizièmes de finale de la Ligue des champions. Mais si tel était le cas, le club de la capitale aurait de quoi s'avancer confiant, alors que le Paris Saint-Germain a éliminé le Barça lors de leurs deux derniers affrontements en phase finale. La saison passée mais aussi en 2021.