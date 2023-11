Messi était dégoûté en signant au PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Recrue surprise du PSG à l'été 2021, Lionel Messi n'a pas convaincu avec son passage à Paris. L'Argentin a fait une confidence, le maillot numéro 10 lui manquait, mais il était impossible de le retirer des épaules de Neymar.

Pendant deux ans, le PSG peut se vanter d’avoir eu le meilleur joueur du monde, et peut-être de l’histoire du football. Huis fois Ballon d’Or, Lionel Messi n’a pas forcément reçu ces récompenses pour ses performances avec Paris, où il n’a jamais totalement réussi à s’imposer comme le leader, le génie, d’une formation qui voulait briller en Europe, mais s’est prise à chaque fois les pieds dans le tapis. Il faut dire que le recrutement de Lionel Messi représentait plus une opportunité de marché, qu’un véritable désir commun.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Messi (@leomessi)

Viré du FC Barcelone à la veille de sa prolongation prévue de longue date, l’Argentin n’a pas compris ce qui lui arrivait. Désireux de rebondir, il a accepté l’offre colossale du PSG pour un contrat de deux ans, quittant pour la première fois son club formateur. Si ces deux saisons laissent un gout amer dans la bouche des supporters parisiens, surtout quand tout le monde a vu son niveau affiché pendant la Coupe du monde avec l’Albiceleste, la collaboration avait déjà débuté par un petit couac. En effet, en signant à la dernière seconde au PSG, Lionel Messi a du faire avec ce qui était à sa disposition, et a pris le maillot avec le numéro 30. Le 10 était réservé à son ami Neymar, et l’ancien blaugrana ne l’avait donc pas sur le dos.

Messi avait droit au numéro 10 en Coupe

Cela peut paraitre anodin, mais l’Argentin a confié à son ami et ancien rival Zinedine Zidane, dans un entretien organisé par son sponsor Adidas, que cela lui avait fait bizarre de ne pas jouer avec son numéro fétiche, celui de son idole Diego Maradona notamment. « Quand j'étais à Paris, je ne portais pas le numéro 10 alors que j'ai toujours eu l'habitude de le faire que ce soit au Barça ou avec l'Argentine. Même si ce n'était pas grave cela m'a manqué de ne pas porter mon numéro parce que je l'ai fait durant toute ma vie, mais je m'y suis habitué aussi. Pour nous les Argentins, le numéro 10 est spécial car on pense tous à Diego. Le 10, c'est le joueur qui est différent. Le numéro 30 était spécial pour moi aussi. J'ai commencé à jouer avec. Mon premier match était avec le numéro 30, donc c'était spécial aussi », a dédramatisé Léo Messi, qui n’en a pas trop voulu à Neymar de garder le 10. Il faut dire que le Brésilien avait quitté le FC Barcelone en 2017 pour sortir de l’ombre de La Pulga, et aussi pour récupérer un numéro 10 qu’il avait avec le Brésil mais ni à Santos, et ni au Barça, puisqu’il portait le 11. La preuve en tout cas que ce débat sur le numéro de maillot n’était pas si anodin, car en Coupe de France, où les joueurs peuvent choisir leur numéro, Lionel Messi a à chaque fois pris le numéro 10 quand il a pu, laissant même Neymar jouer avec le 11, comme lors du match perdu face à l’OM en février dernier.