Marquinhos et le PSG, ça s'excite

Par Eric Bethsy

Lié au Paris Saint-Germain jusqu’en 2028, Marquinhos ne devrait pas quitter la capitale cet été. Le club francilien reçoit des offres pour son défenseur central et capitaine. Mais que les propositions viennent d’Arabie Saoudite ou d’Italie, les dirigeants parisiens refusent d’envisager le départ du Brésilien.

Marquinhos ne prendra pas un deuxième coup sur la tête. Sorti dès les quarts de finale de la Copa América, l’international brésilien ne sera pas poussé vers la sortie par le Paris Saint-Germain. Au contraire, le club de la capitale semble déterminé à le conserver la saison prochaine. Des rumeurs persistantes évoquent un intérêt saoudien pour le défenseur central de 30 ans. La semaine dernière, le journaliste italien Nicolo Schira révélait l’envoi d’une offre conséquente de la part d’une formation de Saudi Pro League.

La tentative venait peut-être d’Al-Ittihad, l’équipe désormais entraînée par Laurent Blanc. Quoi qu’il en soit, le Paris Saint-Germain l’a refusée. Tout comme le champion de France a rejeté une récente tentative italienne. En effet, le compte PSG Inside-Actus affirme que la direction francilienne a reçu une offre qui, cette fois, ne vient pas d’Arabie Saoudite, mais plutôt de l’autre côté des Alpes. Là encore, on ignore l’identité du club à l’origine de cette proposition, ainsi que le montant présenté.

Luis Enrique compte sur Marquinhos

Le chiffre n’a apparemment pas suffi pour inciter le Paris Saint-Germain à prendre le temps de la réflexion. C’est sûrement la preuve que le pensionnaire du Parc des Princes n’a pas du tout l’intention de se séparer de Marquinhos cet été. Il est vrai que le défenseur central n'est plus aussi intouchable sous les ordres de Luis Enrique. De plus, on sait que les Parisiens sont à la recherche d’un renfort pour leur charnière centrale. Rien d’inquiétant pour le capitaine sous contrat jusqu’en 2028 qui n’a jamais caché son envie de terminer sa carrière au Paris Saint-Germain.