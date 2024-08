Le PSG snobe Todibo, ça l'écoeure

Dans : PSG.

Convoité par la Juventus, Jean-Clair Todibo est désormais en partance vers West Ham, qui a offert 40 ME à Nice. Réticent à l’idée de rejoindre le club anglais dans un premier temps, le défenseur s’est laissé convaincre.

Sous contrat avec l’OGC Nice jusqu’en 2027, Jean-Clair Todibo fait l’objet depuis plusieurs semaines de nombreuses convoitises. Le défenseur de 24 ans est principalement ciblé par West Ham et par la Juventus Turin. Sur le papier, il y a un réel écart entre ces deux clubs, raison pour laquelle Todibo a vite donné sa préférence à la Vieille Dame. Mais au contraire de West Ham, la Juve ne s’est pas alignée sur les demandes de l’OGC Nice. A force de traîner, le club italien a fait perdre patience à Jean-Clair Todibo, lequel est sur le point de dire oui à West Ham et de s’engager en faveur du club londonien pour 40 ME.

Un gros coup de la part des Hammers avec un international français en puissance qui sort de deux très grosses saisons en Ligue 1. Du côté du Paris Saint-Germain, on regarde ce transfert avec un peu de jalousie alors que le club francilien s’apprête à accueillir Willian Pacho, recruté pour la même somme en provenance de Francfort. La rancoeur est d’autant plus forte que selon l’insider @Djaameel, Jean-Clair Todibo n’attendait qu’une chose : une offre ferme du Paris SG. « Vu que l’actu tourne un peu autour de lui, j’en profite pour dire que si on s’était positionné dessus, le joueur serait directement venu » a indiqué l’informateur parisien à ses 61.000 abonnés.

Todibo attendait un signe du PSG

Les réactions ont immédiatement été fortes du côté des supporters du PSG, où l’on se demande comment on a pu laisser filer une telle opportunité. « Je pense que je vais désactiver les notif de djamel. Chaque tweet c'est une balle en plein cœur », « Djamel stp dis-nous que si le mercato est un fiasco (comme il l’est à l’instant T) Campos fait ses valises et s’arrache loin du club », « Ah merci pour la news ça fait plaisir frérot…. », « Ptdrrrr pas dans l'agenda Mendes » ou encore « Dommage d’aller chercher des nullards à l’étranger quand on a mieux en L1 » peut-on lire sous le tweet du compte de Djamel, où les supporters du PSG l’ont très mauvaise.

Reste maintenant à voir ce que donnera Jean-Clair Todibo au plus haut niveau en Premier League mais à première vue, le défenseur tricolore semblait parfaitement adapté au PSG. Un club qu’il ne rejoindra pas puisque le champion de France en titre a préféré ignoré cette piste.