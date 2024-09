Le PSG déjà attaqué pour Barcola

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Bradley Barcola est la révélation du début de saison en Ligue 1 sous le maillot du PSG, et il a confirmé avec la France qu'il fallait désormais compter sur lui. Mais forcément, cela attire les grands clubs européens.

Un an après avoir signé au Paris Saint-Germain pour 45 millions d'euros plus des bonus, plus personne ne se demande si Nasser Al-Khelaifi a bien fait de payer autant pour Bradley Barcola. Le jeune attaquant, qui a fêté ses 22 ans le 2 septembre dernier, s'épanouit à une vitesse incroyable, au point même de devenir titulaire en équipe de France après l'Euro 2024. En Ligue 1, et après le départ de Kylian Mbappé, le natif de Lyon a mis le turbo avec quatre buts en trois matchs, et vendredi face à l'Italie, il a mis le but le plus rapide de l'histoire de l'équipe de France. Tout va donc bien pour Bradley Barcola, et même très bien. Au point que le PSG va devoir gérer les offensives à venir pour celui qui a un contrat jusqu'en 2028 comme le confie l'ancien recruteur de l'Olympique Lyonnais.

Barcola sous contrat avec le PSG jusqu'en 2028

INCROYAAAAAAABLE !!!!



Barcola en feu dans son jardin ! 13 secondes, 1 but ! 🔥🔥🔥



🇫🇷1-0🇮🇹 | #FRAITA | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/ilOOI094nX — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 6, 2024

Evoquant Bradley Barcola dans les colonnes du Progrès, Gérard Bonneau, qui était le responsable du recrutement de l'OL pendant de longues années, pense que très vite les géants européens vont se pencher sur son cas. « Il m’épate, c’est un régal de le voir jouer. Je suis vraiment fier de lui, d’autant qu’il vient de Lyon et de Villeurbanne comme moi ! (...) C’est aujourd’hui un joueur de classe internationale. Il va devenir indispensable à l’équipe de France. Paris ne s’est pas trompé quand il l’a recruté. Maintenant, il va avoir du mal à le garder. Des tops clubs européens s’intéressent à lui… », prévient celui qui a déniché les plus belles pépites de l'Olympique Lyonnais, à savoir Karim Benzema et Alexandre Lacazette. Du côté du Paris Saint-Germain, on a encore un peu de temps pour calmer l'appétit éventuel d'un Real Madrid ou d'un Manchester City, puisque Bradley Barcola a encore quatre ans de contrat avec les champions de France.