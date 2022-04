Le PSG bat enfin le Real, Mbappé veut rester !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Dans la bataille galactique que se livrent le PSG et le Real Madrid pour s’octroyer les services de Kylian Mbappé la saison prochaine, les derniers jours sont bouillants, et promettent encore des révélations et des informations dans tous les sens jusqu’à la décision finale.

Ces dernières semaines, et encore plus avec l’élimination du PSG par le Real Madrid en Ligue des Champions, le club espagnol était persuadé de rafler la mise sereinement en fin de saison en récupérant un joueur de la trempe de Kylian Mbappé qui rêvait clairement de signer pour la Maison Blanche depuis tout petit. Mais ces derniers jours, la tendance semble s’inverser avec des informations qui ne viennent pas uniquement de France pour rappeler que le PSG n’a pas dit son dernier mot, et que Kylian Mbappé hésite bien au sujet de son avenir.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Tout d’abord, c’est l’attaquant tricolore qui l’a affirmé en personne dimanche dernier : sa décision n’est pas prise et il ne peut clairement pas en dire plus puisqu’il n’a pas tranché. De quoi mettre tout le monde sur un pied d’égalité. Et tandis que Florentino Pérez reste persuadé que les discussions positives avec son entourage et le prestige du Real Madrid feront la différence, le PSG ne cesse d’avancer avec des offres de plus en plus convaincantes. Et pour cela, Nasser Al-Khelaïfi a bien compris que le salaire était secondaire. Si bien évidemment Kylian Mbappé ne sera pas à plaindre s’il venait à rester au Paris SG, avec même un salaire supérieur à celui qui serait le sien au Real Madrid, le président du club francilien lui promet surtout les clés du camion. Au niveau sportif, en ce qui concerne l’image, sur le plan de l’organisation, Mbappé sera au centre des préoccupations.

Mbappé veut marquer l'histoire du PSG

Et cette nouvelle approche plait énormément au champion du monde 2018. Au point d’envisager désormais de prolonger, plus que de partir. Une information révélée par Sky Sports, qui affirme que le clan Mbappé est en train de pencher en faveur du PSG ces derniers jours. L’attaquant de 23 ans est très attaché à son club de coeur, et il estime qu’il n’est pas encore l’heure de partir de Paris. Beaucoup de raisons symboliques sont associées à son désir de rester. Il y a tout d’abord l’envie d’être parisien quand les Jeux Olympiques de Paris auront lieu en 2024, ce qui peut sembler lointain et ambitieux. Plus réalistiquement, Mbappé estime, d’un point de vue personnel et collectif, ne pas avoir - encore - réussi à marquer l’histoire du PSG. Il ne compte pas partir avant d’avoir emmener Paris à la victoire finale en Ligue des Champions, mais aussi en récupérant le titre de meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale.

Kylian Mbappe will likely sign a new contract at PSG despite ongoing interest from Real Madrid ✍️ pic.twitter.com/mzWjnY3jgm — Sky Sports News (@SkySportsNews) April 6, 2022

Des objectifs qui font rêver le « kid de Bondy », au point de mettre encore une fois le Real Madrid de côté ? Avec le risque de se fâcher pour de bon avec Florentino Pérez, qui a déjà eu du mal à digérer d’avoir manqué le coche en 2017, le Monégasque d’alors avait préféré une progression en Ligue 1 et une place de titulaire assuré au PSG plutôt que de rejoindre le Real Madrid pour préparer l’après-Cristiano Ronaldo.