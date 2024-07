Kolo-Muani viré, le PSG a tranché

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Tout le monde ne pourra pas passer l'été au PSG. Le club de la capitale veut un renfort de poids devant, et cela va pousser dehors Randal Kolo-Muani, qui risque de prendre la direction de l'Espagne prochainement.

Désireux de recruter un attaquant capable d’empiler les buts pour compenser le départ de Kylian Mbappé, le PSG va devoir faire du tri devant. Cela veut certainement dire un départ majeur parmi les deux avant-centres recruté l’été dernier à quasiment 100 millions d’euros chacun. Gonçalo Ramos a parfois été annoncé sur le départ, mais c’est Randal Kolo-Muani qui va faire les frais de ce coup de balai estival. En effet, si Paris arrive à faire venir Victor Osimhen, et toute l’équipe dirigeante du club de la capitale travaille désormais en ce sens, il faudra aussi les moyens financiers pour boucler une telle arrivée.

Le PSG fait du ménage en attaque

La vente de Randal Kolo-Muani est planifiée aux yeux du PSG pour permettre de se payer le Nigérian du Napoli, qui est quasiment évalué à 100 millions d’euros par son club. Selon La Repubblica, tout pourrait se mettre en place la semaine prochaine afin de finaliser le départ de l’ancien nantais vers le club espagnol, qui vient de perdre Alvaro Morata, parti au Milan AC. Après une première saison décevante, l’international français n’aurait donc pas de seconde chance, et permettrait de financer la suite du mercato parisien. Une information confirmée pas AS, pour qui si l’Atlético regarde du côté du PSG ces dernières semaines, ce n’est pas pour Gonçalo Ramos, comme l’affirmait de son côté L’Equipe, mais bien pour le joueur qui a explosé lors de son passage à Stuttgart, et a failli être le héros de tout un pays lors de la finale de la Coupe du monde 2022.

Randal Kolo-Muani, au cours d’une saison bien terne avec le PSG, avait fini par avouer que le montant de son transfert avait pesé sur ses performances et les énormes attentes placées en lui. Il avait toutefois espéré avoir une seconde chance à Paris, histoire de montrer sa vraie valeur, sans Kylian Mbappé, qui focalisait aussi le jeu parisien. Ce ne serait a priori pas le cas mais cela reste à confirmer, car l’Atlético de Madrid n’est plus du genre à investir massivement après quelques fiascos. Le dernier énorme achat des Matelassiers se nomme Joao Felix (127 ME), et cela reste une grosse déception pour le club madrilène, tout comme le deuxième achat le plus cher du club, Thomas Lemar (72 ME). De quoi refroidir un gros investissement demandé par le PSG pour laisser filer son attaquant ?