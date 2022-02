Angel Di Maria change d'avis, le PSG se venge

Dans : PSG.

Régulièrement prolongé ces dernières années, Angel Di Maria arrive pour le moment au bout de son engagement en fin de saison.

Bien évidemment, vue son âge et sa valeur marchande, l’Argentin ne provoque pas un engouement comparable à celui pour l’avenir de Kylian Mbappé. Mais le compatriote de Lionel Messi demeure néanmoins l’une des stars offensives du PSG, et c’est pourquoi les dirigeants parisiens ont essayé de le convaincre de rester une année de plus. Pour le moment, Angel Di Maria a toujours repoussé les offres du Paris SG, car il était persuadé d’avoir déjà un avenir tout tracé. Moins présent cette saison, moins décisif, El Fideo peut néanmoins encore rendre de fiers services. Mais son rêve est de terminer sa carrière dans la ville de sa jeunesse, au Rosario Central, l’une des formation de Rosario. Toutefois, cette perspective s’est éloignée ces derniers mois, et a provoqué, selon Goal, un retour de flamme pour le PSG.

Pas touche à mon salaire, Di Maria veut prolonger

La raison est simple, Rosario Central, comme de nombreux clubs sud-américains, n'a pas été épargné par la pandémie et a vu ses moyens financiers s’écrouler encore un peu plus par rapport aux formations européennes. Résultat, il devrait diviser son salaire plusieurs fois si jamais il venait à rentrer au pays, ce qui ne le tente pas vraiment. Ainsi, la donne s’est inversée, et le Paris SG attend de voir si Di Maria va se montrer décisif dans les matchs européens à venir et dans cette fin de saison, pour lui faire signer cette prolongation d’un an à laquelle l’ancien du Real Madrid est désormais attachée. Un petit jeu de poker menteur qui met en tout cas le PSG en position de force, même si Leonardo préférerait tout de même garder un tel joueur offensif dans sa manche pour encore quelques temps, surtout avec l’été chaud attendu à Paris.