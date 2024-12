20 millions d'euros, le PSG a trouvé son arme fatale

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Bien mal embarqué dans son 32e de finale à Lens dimanche soir, le PSG a pu compter sur un Matvey Safonov héroïque lors des tirs au but. Une arme fatale pour l’entraîneur parisien Luis Enrique dans cette Coupe de France.

Par la force des choses, Luis Enrique a été obligé de titulariser Matvey Safonov pour le 32e de finale de la Coupe de France entre le Paris Saint-Germain et le RC Lens ce dimanche soir. Et pour cause, Gianluigi Donnarumma était logiquement forfait après son énorme choc au visage subi mercredi sur la pelouse de Monaco. On ignore si le gardien russe, recruté pour 20 millions d'euros l'été dernier, aurait été titulaire si son concurrent italien avait été opérationnel mais le moins que l’on puisse dire, c’est que Matvey Safonov a gagné des points dimanche soir à Bollaert.

Pendant la rencontre, l’ex-gardien de Krasnodar n’a pas eu énormément de travail. Lors de la séance des tirs au but en revanche, Safonov a fait étalage de son talent pour arrêter des penaltys. Cela tombe bien, c’est sa spécialité selon les révélations de Luis Enrique au micro de BeInSports. « Safonov est un spécialiste des penaltys, il l’a démontré une nouvelle fois. Les tirs au but étaient une possibilité et on les avait préparés avec lui » a reconnu l’ancien entraîneur du FC Barcelone après la qualification de son équipe, avant de poursuivre.

Le PSG a recruté un vrai spécialiste des penaltys

« Je suis très content d’avoir gagné, d’autant plus que nous avons souffert. Je fais avec eux et avec Arnau Tenas (le 3e gardien), ce que je fais avec les autres joueurs. Je veux les garder sous pression, qu’ils ne soient jamais installés pour qu’ils puissent être toujours prêts » a ensuite expliqué l’entraîneur du Paris Saint-Germain, qui assume à 100% sa stratégie pourtant très critiquée de mettre en concurrence ses deux gardiens. On se souvient que la titularisation surprise de Safonov en Ligue des Champions face au Bayern Munich avait fait polémique et Donnarumma l’avait justement mal vécu. Peu importe pour Luis Enrique, qui ne veut installer aucun joueur dans une forme de confort et qui va donc continuer ainsi lors de la seconde partie de saison au PSG.