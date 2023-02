Vitinha recalé par Cheyrou, Longoria remercie l'OL

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL a vécu un mercato hivernal mouvementé. Le club rhodanien a vu pas mal de joueurs quitter le navire sans forcément être remplacés...

La direction de l'OL passe par des moments compliqués. Le dernier mercato hivernal réalisé n'a pas vraiment rassuré. Malo Gusto (Chelsea mais qui finira la saison à l'OL en prêt), Romain Faivre (Lorient), Jeff Reine-Adélaïde (Troyes) ou encore Karl Toko-Ekambi (Stade Rennais) sont partis. Amine Sarr et Jeffinho ont rejoint les Gones mais leur arrivée semble bien maigre face aux manques de l'effectif de Laurent Blanc. Un Laurent Blanc qui aurait connu quelques dissensions avec Bruno Cheyrou cet hiver quant aux profils à cibler. Ces dernières heures, Foot Mercato a fait un point sur la situation à l'OL. Et les manqués ont été apparemment nombreux...

Vitinha, Cheyrou n'en voulait pas

Avant de s'engager à l'OM, Vitinha 🇵🇹 a été proposé à Lyon, qui a n'a pas jugé utile de creuser le profil du portugais. ❌ 😊 #TeamOM



(@sebnonda) pic.twitter.com/BdwkvrbsAM — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) February 3, 2023

Le média indique notamment que des profils intéressants ont été proposés à Lyon cet hiver. Parmi eux, on peut citer Aïssa Laidouni, qui aura réalisé une belle Coupe du monde avec la Tunisie mais qui s'est finalement engagé à l’Union Berlin en provenance de Ferencvaros. Son profil n'aura pas été étudié plus que ça par le board lyonnais. Autre joueur à avoir été proposé aux Gones : Vitinha (Braga). Ce même Vitinha qui a fini par s'engager à l'OM dans les toutes dernières heures du mercato pour près de 30 millions d'euros. Le média précise que Bruno Cheyrou n'a également pas voulu aller plus loin, comme pour Nabil Bentaleb (Angers). Le chargé de recrutements à Lyon a notamment tenté le coup pour s'offrir Alexis Flips (Stade de Reims) mais le dossier a finalement échoué. Pas de quoi vraiment rassurer les fans de l'OL sur la capacité des dirigeants rhodaniens à se montrer convaincants sur le marché des transferts. Toujours est-il qu'il faudra terminer la saison du mieux possible, alors que ce sont les autres clubs, dont l'OM, qui auront fait les bonnes opérations sur le marché cet hiver.