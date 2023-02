Vincent Ponsot l'avoue, l'OL a paniqué au mercato

Dans : OL.

L’OL avait fait du recrutement d’un milieu défensif une priorité au mercato, mais aucun joueur n’a finalement été recruté à ce poste.

Très actif lors de ce mercato hivernal, l’Olympique Lyonnais s’est renforcé en défense centrale avec la venue très tôt au mois de janvier de Dejan Lovren en provenance du Zénith Saint-Pétersbourg. Dans le secteur offensif, Amin Sarr et Jeffinho ont numériquement remplacé Karl Toko-Ekambi et Tetê, lesquels ont rejoint Rennes et Leicester. En revanche, un poste n’a pas été renforcé, alors que celui-ci avait été érigé en priorité aux yeux de Laurent Blanc, il s’agit du poste de milieu défensif. Interrogé par l’émission Tant qu’il y aura des Gones sur Olympique & Lyonnais, le directeur du football de l’OL, Vincent Ponsot, est revenu sur cet échec. En mettant à demi-mot la faute sur Laurent Blanc en faisant savoir que l’entraîneur lyonnais a demandé le recrutement d’un milieu défensif seulement le 10 janvier.

Le fiasco du numéro six, Laurent Blanc accusé

« On a effectivement eu un échec sur le numéro 6 en janvier. Laurent Blanc en avait fait la demande le 10 et même si c’est tardif, on aurait dû réussir le faire. On avait identifié un joueur (Joao Gomes), mais il n’est pas venu. On avait avancé sur une autre piste, mais lorsqu’on est revenu vers elle, on a reçu un non. Nous sommes tombés d’accord avec un autre joueur et avec son club, mais le 28 janvier, il nous dit que sa femme vient d’avoir un enfant et qu’il préférait patienter » a lancé Vincent Ponsot, mettant à moitié la faute de cet échec sur Laurent Blanc en insinuant que l’entraîneur lyonnais s’y est pris de manière trop tardive pour demander à sa direction le recrutement d’un milieu défensif durant ce mercato hivernal. Vincent Ponsot en a par ailleurs profité pour évoquer le reste du mercato lyonnais et notamment le grand chamboule-tout dans le secteur offensif avec les nombreux départs (Tetê, Toko-Ekambi, Faivre) et les arrivées peu concluantes pour l’instant de Sarr et de Jeffinho.

Ponsot se félicite des arrivées de Lovren, Jeffinho et Sarr

« On s'est adaptés à la situation, on a dû le faire vite, d'autant plus que ce mercato est spécial. On avait identifié très tôt le défenseur central, avec comme obligation qu'il s'adapte rapidement, ce qui était le cas avec Dejan Lovren. Pour Amin Sarr, qui a été observé par toute la cellule de recrutement, ce n'était pas prévu, mais le match contre Strasbourg, nous a amené à prendre des décisions. Karl Toko-Ekambi ne pouvait pas continuer dans cette équipe, et lui ne le souhaitait pas non plus. On a pris cette décision le 14 janvier. Il nous fallait du mouvement. Ce n’était pas sauve-qui-peut pendant le mercato, même si c’était tardif, mais on peut voir l’aspect positif avec la capacité d’adaptation » a livré Vincent Ponsot, lequel fait toujours aussi peu l’unanimité chez les supporters de l’OL à l’instar de son collègue Bruno Cheyrou. Reste maintenant à voir à quelle place terminera le club lyonnais en championnat à la fin de la saison afin de tirer un bilan concret de ce mercato hivernal peu emballant sur le papier mais qui pourrait bien se montrer plus efficace que prévu, notamment grâce au dégraissage intensif effectué par l’état-major lyonnais.