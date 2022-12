Vente OL : Le fiasco est inévitable, il annonce le pire

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL a fixé un ultimatum à John Textor et à sa société, Eagle Football, concernant le rachat du club. L'homme d'affaires a jusqu'au 7 décembre pour se manifester.

A Lyon, la vente de l'OL est en train de tourner au fiasco. Alors que l'on pensait la vente du club ficelée, elle n'en est rien. Pire, les Rhodaniens ont régulièrement donné des délais supplémentaires à John Textor. Le problème est simple : il manque un dernier document à John Textor, soit l'autorisation de la Premier League pour le transfert de ses parts à Crystal Palace, où il est co-actionnaire, vers Eagle Football. Mais rien ne se passe depuis des semaines et l'OL perd patience. Les Gones ont donné jusqu'au 7 décembre à Textor pour obtenir son document sans quoi, c'est toute la vente qui tombera à l'eau... Ce coup un peu tordu, Romain Molina l'a senti, lui qui a toujours douté des fonds réels de John Textor. D'ailleurs, le journaliste est très soucieux de ce qu'il va advenir de l'OL, en perdition.

Textor et l'OL, Romain Molina est choqué

À ce rythme, voici à quoi devrait ressembler la photo de l'officialisation du rachat de l'OL par Textor. #TeamOL 🔴🔵 pic.twitter.com/67O565BUFt — OL Info & mercato ⚽ (@OL_Info_Mercato) November 27, 2022

Sur son compte Twitter, le journaliste a été cash sur le sujet. Selon lui, l'OL est dans une situation dramatique peu importe les scenarii. « Les actionnaires de l'OL font TOUT pour que la vente se fasse. On se fiche totalement de l'avenir du club, tout le monde veut son pognon. Désolé pour les fans qui aiment l'OL, mais ces gens n'en ont rien à cirer... Vente ou pas, l'avenir va être dur (faut du cash et vite...). Textor présente quand même sans trembler du menton un projet de rachat où il ne met pas son argent. Il joue sur la situation compliquée de l'OL pour obtenir des délais afin de convaincre les actionnaires de Palace d'être garant de l'endettement d'Eagle qu'il crée, c'est beau. Dans tous les cas, l'OL est dans une situation cataclysmique », a notamment indiqué Romain Molina, avant de tacler Vincent Ponsot et Bruno Cheyrou : « Ponsot & Cheyrou, c'est la roue libre. Même le staff sait qu'ils vont galérer pour accrocher l'Europe. Les primes énormes données l'été dernier qu'on lisse sur des années + les salaires.... Mais quelle gestion bordel. J'ai de la peine pour les gens aimant le club. Et si Textor l'illusionniste qui joue avec l'argent des autres récupère l'OL... Mon Dieu. Bâtir tout ça pour finir de la sorte ? Eux aussi, ils ont bien pris le club à la gorge avec le tandem Pathé/IDG Capital. Ils ont récupéré tellement de dossiers de revente de club... ». Les prochaines heures seront donc encore tendues dans le Rhône. Les fans, eux, vont devoir prendre leur mal en patience et attendre de voir ce qu'il se passe pour l'OL.