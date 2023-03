Une grosse perte pour l’OL, Tony Parker a tout tenté

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Longtemps pressenti pour succéder au président Jean-Michel Aulas, Tony Parker s’est activé en coulisses pour l’Olympique Lyonnais. L’ancien basketteur a en effet tenté de retenir le défenseur Pierre Kalulu avant sa signature au Milan AC en 2020.

L’Olympique Lyonnais doit encore s’en mordre les doigts. Formé au club rhodanien, Pierre Kalulu fait aujourd’hui le bonheur du Milan AC. Le défenseur polyvalent, capable d’évoluer aussi bien dans l’axe que sur le côté droit, s’est fait un nom dans le championnat italien. A tel point que l’international Espoirs français fait partie des potentielles surprises de la prochaine liste du sélectionneur Didier Deschamps.

Autant dire que les dirigeants lyonnais ne seraient pas ravis, eux qui avaient tout tenté pour le convaincre de signer son premier contrat professionnel. Proche de la direction, Tony Parker avait même pris le temps de contacter Pierre Kalulu, qui n’est pas près d’oublier leur conversation. « J’étais en équipe réserve à Lyon, et à ce moment, le directeur sportif du Milan AC Paolo Maldini m’a fait plein de compliments sur mon style de jeu. Même si sur le coup je prétendais m’en foutre, j’étais flatté, a raconté le Milanais à La Repubblica. Ils m’ont dit pendant cet appel qu’ils étaient prêts à attendre six mois, un an, un an et demi pour me faire signer. »

Tony Parker n'a rien pu faire

« C’est à ce moment que Tony Parker m’a appelé pendant 45 minutes. Il était aux États-Unis et j’ai vraiment cru halluciner, s’est souvenu Pierre Kalulu. On était en appel vidéo pendant 45 minutes. Il m’a simplement dit : "Je crois en ton talent, et c’est à toi de faire ton choix". J’ai le numéro de Tony Parker dans mon répertoire, et ce n’est pas une chose que tout le monde peut dire. Je suis fier de m’être montré plus fort que ce que les gens imaginaient. » A l’époque, l’ancien Lyonnais était barré par la concurrence notamment représentée par Kenny Tete et Rafael.