Un nul impardonnable pour Lyon !

Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Groupama Stadium

Olympique Lyonnais et Hoffenheim : 2 à 2

Buts : Fekir (19e), Ndombele (28e) pour l'OL; Kramaric (65e), Kaderabek (90+2) pour Hoffenheim

Expulsion : Kasim (Hoffenheim) à la 51e

Menant 2 à 0 et jouant à 11 contre 10, Lyon a pourtant laissé Hoffenheim repartir avec le point du nul (2-2). Résultat, la qualification pour les 8es de finale de la Ligue des champions est loin d'être acquise.

Sous une pluie battante, c'est Hoffenheim qui entrait le mieux dans le match, mais Lyon allait vite calmer les ardeurs allemandes, puisque Fekir ouvrait rapidement le score (1-0, 18e), lançant idéalement la rencontre pour l'OL. Et cela continuait sur le même tempo, Ndombele doublant la mise alors qu'on n'avait pas encore atteint la demi-heure de jeu (2-0, 28e). Tout allait pour le mieux du côté de l'Olympique Lyonnais, d'autant plus que juste après la pause Hoffenheim se retrouvait à dix, Kasim étant expulsé (51e).

L'OL semblait donc sur la voie royale, et pressait de plus en plus pour essayer de tuer le suspense. Mais sur un contre, et malgré une faute sur Ndombele à l'entame du mouvement, Kramaric trompait Lopes d'une frappe bien placée (2-1, 65e). Ce but changeait la donne, l'équipe de Bundesliga se mettant subitement à y croire très fort, d'autant plus que le scénario du match aller avait été un peu similaire. Et forcément, même cause, même effet, dans le temps additionnel, et sur un coup-franc, Kaderabek fusillait Lope à bout portant et égalisait (2-2, 90e+2). L'OL est toujours deuxième de son groupe, mais a perdu gros avec ce nul.