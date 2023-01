Toko Ekambi quitte l'OL, Lyon attend son chèque

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Absent du groupe lyonnais pour le match de Coupe de France gagné contre Chambéry, Karl Toko Ekambi ne devrait plus rejouer sous le maillot de l'OL.

Clairement poussé vers la sortie par les supporters de l’OL, qui avaient arboré une banderole à son effigie avec un gentil « dégagez », Karl Toko Ekambi avait craqué nerveusement après avoir cédé sa place lors de la défaite lyonnaise contre Strasbourg, même si évidemment il n’est qu’un élément de la faillite rhodanienne en Ligue 1. Cependant il devenait clair qu’entre l’attaquant camerounais et le club de Jean-Michel Aulas l’histoire se terminait et à priori cela va se finir par un transfert d’ici la fin du mercato d’hiver. Tandis que le Stade Rennais pense officiellement à Toko Ekambi, de l’aveu même de Bruno Genesio, et que l’équipe saoudienne d’Al Shabab est également dans ce dossier, RMC annonce ce samedi soir que le joueur de 30 ans a déjà trouvé un accord avec les deux clubs et qu’il laisse désormais le soin à ces derniers de négocier avec Jean-Michel Aulas et de parvenir à une solution.

L'OL veut 7 millions d'euros pour KTE

Du côté de l’Olympique Lyonnais, où l’on sait que la vox populi a déjà condamné Karl Toko Ekambi, on ne s’oppose évidemment pas à un tel transfert du joueur à qui Laurent Blanc a laissé sa chance. Mais les choses sont claires, même s’il ne brille pas à l’OL, le joueur camerounais ne sera pas bradé. Le média précise que pour céder son attaquant, acheté définitivement à Villarreal pour 11,5 millions d’euros en 2020, John Textor réclame 5 millions d’euros plus un bonus de 2 millions d’euros. Une exigence qui se heurte pour l’instant aux deux propositions, et notamment celle du Stade Rennais qui n’envisageait qu’un prêt de Karl Toko Ekambi, tandis que la formation saoudienne était disposée à payer 2 millions d’euros pour la fin de la saison avec une option d’achat. Chacun va devoir faire un effort, mais le dossier est clairement bien engagé.