Sonny Anderson ne fera pas une Luis Campos à l'OL

Par Adrien Barbet

Récemment nommé conseiller sportif de l'OL, Sonny Anderson, ancienne gloire des Gones, fait son retour dans la ville des lumières. Le Brésilien s'est confié sur son rôle et assure qu'il n'est pas du genre à piquer la place de Laurent Blanc et de s'inviter dans le vestiaire.

Après Juninho, c'est au tour d'une autre légende brésilienne de revenir à Lyon. Sonny Anderson, buteur star de la Ligue 1 dans les années 90 et du début des années 2000 a porté le maillot de l'OL pendant quatre saisons. Double champion de France avec les Gones, l'ancien buteur auriverde a été appelé par Jean-Michel Aulas pour renforcer l'ADN lyonnais et apporter de l'expérience aux jeunes joueurs. Lors de la conférence de presse pour présenter le nouveau conseiller sportif de l'OL, Jean-Michel Aulas a expliqué en quoi consistait le rôle du natif de Goiatuba. « Il faut quelqu'un de très libre et en qui on a une confiance totale. Ça ne pouvait donc être que Sonny. On n'est pas là pour s'acheter une crédibilité. On n'est pas loin du haut niveau européen. On tire les conséquences d'un cycle et plein de choses ont été faites pour avancer. On ne pouvait pas trouver mieux pour incarner cette vision que Sonny » a déclaré le président de l'OL qui souhaite profiter de l'expérience et de la connaissance du haut niveau de Sonny Anderson pour encadrer l'effectif rhodanien et gérer les problèmes internes.

Sonny Anderson arrive motivé mais pas pour remplacer Laurent Blanc

Malgré son importance dans l'organigramme de l'OL, Sonny Anderson ne souhaite pas dépasser ses fonctions et être un personnage central des coups de gueule, comme Luis Campos a pu faire au PSG récemment. En toute humilité, l'ancien joueur du FC Barcelone a avoué qu'il ne comptait pas se rendre dans le vestiaire pour prendre la place de Laurent Blanc. « Je n'interviendrai dans le vestiaire directement auprès des joueurs qu'à la demande de Laurent Blanc. On a une super relation » a déclaré l'ancien attaquant de 52 ans avant d'ajouter sur sa motivation à redorer le blason de l'OL. « L'attente est énorme. Les supporters sont exigeants. Je le sais, mais il faut du temps. J'aurai totale liberté pour dire les choses qui ne vont pas. Je n'ai pas peur et les premiers échanges sont très positifs. Et depuis quelques matchs, on est du côté positif. Les supporters l'ont perçu » a déclaré celui qui a inscrit 94 buts avec Lyon.