Shaqiri, et si Lyon vivait un autre cauchemar au mercato

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais souhaite recruter Xherdan Shaqiri, mais Liverpool ne veut pas brader l'ailier international suisse. Les négociations sont intenses, mais les jours qui passent sont plutôt de nature à angoisser les supporters de l'OL.

Dans ce mercato d’un calme absolu pour l’Olympique Lyonnais, les signatures libres de Damien da Silva et d’Henrique étant plus des opportunités pour Juninho que des choix validés par Peter Bosz, le moindre espoir de renfort est pris avec bonheur du côté du Groupama Stadium. Car si l’entraîneur néerlandais de l’OL a plusieurs fois fait savoir qu’il voulait des joueurs supplémentaires, il n’est pas le seul à penser que Lyon va droit dans le mur s’il ne se renforce pas. Alors, quand après le fiasco André Onana la rumeur de la possible signature de Xherdan Shaqiri a commencé à circuler dans les rues de la capitale des Gaules, le moral est remonté en flèche chez les supporters lyonnais.

Auteur d’un très bel Euro avec la Suisse, l’attaquant international de Liverpool peut être un renfort pour Petez Bosz, et ce dernier a totalement validé cette piste. Reste que désormais il faut convaincre Liverpool de céder son joueur, et ce n’est pas simple. Car les Reds n'ont aucune obligation de vendre lors de ce mercato, les finances du club de la Mersey étant saines, et Jürgen Klopp n’étant pas du genre à perdre un joueur si ce départ n’est pas compensé. Pour l’instant, les dirigeants anglais ont entamé des négociations avec Jean-Michel Aulas, tandis que Shaqiri a, lui, déjà trouvé un accord avec l’Olympique Lyonnais. Mais les jours passent, et les deux clubs semblent encore buter sur le montant du transfert, l’OL ne voulant pas aller beaucoup plus loin que 8 millions d’euros là où les Reds attendent 10 millions d’euros.

Et du côté de l’Olympique Lyonnais, le temps qui passe n’est pas vécu facilement. Car le récent échec avec l’Ajax Amsterdam et André Onana n’est pas oublié. Après avoir rapidement trouvé un accord avec le gardien de but, l’OL avait perdu du temps avec le club néerlandais et finalement lorsque le montant du transfert avait été validé c’est le joueur qui ne voulait plus venir. Selon Le Progrès, même si on est loin de de ce scénario avec Xherdan Shaqiri, « Lyon marche sur des œufs et assure que n’est rien n’est fait », le quotidien régional rappelant que « même un écart de 2 ou 3 millions d’euros, en ces temps difficiles, peut mettre fin à une opération ». Peter Bosz et Juninho doivent croiser les doigts.