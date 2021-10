Shaqiri commence vraiment à inquiéter Lyon

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Titulaire contre le RC Lens, Xherdan Shaqiri a été fantomatique avant de céder sa place à Thiago Mendes. L'ancien de Liverpool suscite de gros doutes au sein de l'effectif de Peter Bosz.

C’était un joueur placé très haut sur la liste de Juninho et Peter Bosz lors du dernier marché des transferts, et pour l’instant même les fans les plus béats de l’Olympique Lyonnais ne le nient pas, Xherdan Shaqari est une vraie grosse déception. L’international suisse, arrivé de Liverpool, n’arrive pas du tout à s’imposer au sein de l’effectif rhodanien, et cela alors que l’entraîneur de l’OL semble lui accorder une grosse confiance. Preuve de cela, samedi soir, pour le très important match contre Lens au Groupama Stadium, Bosz avait aligné Shaqiri dans son onze de départ. Mais le coach lyonnais n’a pas été payé en récompense puisque là encore le joueur de la Nati a été transparent, au point même de céder sa place à Thiago Mendes après 64 minutes de jeu. Sur les réseaux sociaux, l’ancien joueur des Reds a pris cher, et il était évident que dans la presse cela n’allait pas être différent au moment de faire le bilan de la prestation du joueur suisse.

Shaqiri n'est pas au niveau attendu par Lyon

Xherdan Shaqiri a au moins le mérite de faire l’unanimité puisque L’Equipe et Le Progrès le gratifient de la même note, à savoir un « 3 » qui est la moins bonne pour celles des joueurs de l’Olympique Lyonnais. Dans le quotidien régional, on reste assez tendre avec l’attaquant de 30 ans : « Le Suisse, qui retrouvait sa place dans le onze, a souffert. Rien n’a fonctionné dans le bon sens pour l’ancien de Liverpool à part un centre sur Paqueta (20e) grâce à la sûreté de sa patte gauche. Même si elle l’abandonne sur un crochet à l’entrée de la surface (30e) et sur sa seule tentative de frappe (44e) ». Mais dans le quotidien sportif, cela tire à balles réelles sur Shaqiri. « Shaqiri reste aux abonnés absents depuis quelque temps déjà. Ses performances inquiètent, car sa complémentarité avec ses partenaires ne frappe pas, c’est un euphémisme et son boulot défensif reste trop pauvre dans ce contexte », constate Hervé Penot, sans pitié avec l'ailier droit de l'OL.