Sarr-Jeffinho, non l'OL ne s'est pas fait arnaquer au mercato

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Vainqueur 3-1 à Angers samedi, l'OL a pu compter sur l'apport de ses recrues en fin de match. Jeffinho a disputé ses premières minutes quand Amin Sarr a enfin débloqué son compteur buts. Anthony Lopes leur fait confiance, en attendant le retour des cadres.

L'OL n'a pas livré sa prestation la plus aboutie du côté d'Angers samedi. Face à la lanterne rouge de Ligue 1, le déchet technique et la lenteur lyonnaise ont failli endormir le public de Raymond-Kopa. Néanmoins, il faut souligner la très bonne fin de match des troupes de Laurent Blanc, notamment après l'entrée en jeu des jeunes et des recrues. Amin Sarr a été particulièrement en vue, marquant son premier but avec l'OL avant d'offrir une passe décisive à Barcola pour conclure le match. De son côté, le frêle Jeffinho a pu faire admirer un peu de sa technique pour ses premières minutes françaises.

Sarr, Jeffinho, la qualité est là pour Lopes

Un séduisant visage final qui permet de calmer les critiques des supporters lyonnais quant à la qualité du banc de touche. Depuis la blessure d'Alexandre Lacazette, l'OL semble clairement moins fort sur le plan offensif. Cela s'était vu à Auxerre où Amin Sarr notamment était titularisé en attaque avec Moussa Dembélé. Le jeune suédois n'avait pas pesé sur les débats, faisant déjà regretter aux supporters son recrutement cet hiver. Toutefois, Anthony Lopes, capitaine de l'OL en Anjou, a essayé de rassurer les supporters. Sarr et le peu connu Jeffinho peuvent assurer en attendant le retour des blessés.

« C'était très, très important de gagner, car on a fortement flotté à Auxerre. On avait stoppé notre petite série (6 matches sans défaite) et l'essentiel était d'avancer comptablement. Ce but va faire du bien à Amin, car il courait après, et j'ai aimé l'entrée de Jeffinho. L'effectif est là en qualité, mais on espère retrouver des blessés durant la semaine pour repartir pied au plancher », a t-il indiqué devant la presse après le match d'Angers. Il évoque bien sûr Alexandre Lacazette mais aussi Corentin Tolisso dont l'apport au milieu est indéniable et manquait face à Angers. Cependant, contre Grenoble (L2) mardi soir, l'OL doit savoir faire sans eux si nécessaire. Il serait inconcevable d'échouer en quart de finale de la coupe de France, quel que soit l'attaquant utilisé par Laurent Blanc pour ce rendez-vous crucial.