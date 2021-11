Sardar Azmoun à Lyon, l'OL a des doutes !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Déjà dans le collimateur de Juninho lors du mercato d'été, Sardar Azmoun est revenu dans le radar de l'Olympique Lyonnais à deux mois du marché hivernal des transferts.

Pendant de longues semaines, l’OL a pensé pouvoir réaliser une belle opération l’été dernier en s’offrant Sardar Azmoun, le buteur international iranien qui entamait la dernière année de son contrat avec le Zénith Saint-Pétersbourg. Mais si l’attaquant de 26 ans avait été convaincu par le discours de Peter Bosz, qui avait déjà voulu le faire signer lorsqu’il entraînait le Bayer Leverkusen, les dirigeants du club russe n’étaient pas du tout décidés à faire des cadeaux à leur joueur et à Jean-Michel Aulas. Car ces derniers voulaient compenser le départ de Sardar Azmoun, et ils n’ont pas non plus trouvé de solution. Résultat, le footballeur iranien est resté à Saint-Pétersbourg, en attendant patiemment la fin de son engagement avec le club de la citée des Tsars. Toutefois, la possibilité qu’une porte s’ouvre en janvier prochain pour l'Olympique Lyonnais est réelle, histoire que le Zénith gratte un peu d’argent à six mois de la fin du contrat d’Azmoun. C’est dans ce contexte que le nom de Lyon est revenu dans l’actualité ces dernier jours, Juninho ayant toujours un œil sur le buteur qui a déjà trouvé 16 fois le chemin des filets toutes compétitions confondues cette saison.

Azmoun à Lyon en janvier, l'OL hésite encore

Il est vrai que Sardar Azmoun a d’énormes qualités techniques, et les supporters de l’Olympique Lyonnais espèrent tous que leurs dirigeants finiront par convaincre leurs homologues russes de laisser filer le buteur pour pas trop cher lors de ce mercato d’hiver. Cependant, selon Le Progrès, si l’OL a effectivement toujours Azmoun dans son collimateur, le club rhodanien pourrait ne pas se mettre en action dès le mois de janvier 2022. « Là est la question puisque l’OL dispose dans son effectif de deux spécialistes du poste, Moussa Dembélé et Islam Slimani. Ce dernier jouera la Coupe d’Afrique des Nations, mais il s’agit d’une absence provisoire », rappelle le quotidien régional, qui doute de la volonté de Jean-Michel Aulas d’empiler les joueurs. Il faut toutefois savoir si Lyon prendra, ou non, le risque de voir le Zénith Saint-Pétersbourg céder Sardar Azmoun à un autre club dès les premiers jours de l’année 2022 ou si le buteur attendra d’être libre en juin prochain pour s’engager gratuitement avec l’OL.