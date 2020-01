Real Madrid : Un salaire en or ou adios, Benzema fixe les règles

Dans : OL.

En fin de contrat en juin 2021, Karim Benzema, arme offensive n°1 du Real Madrid cette saison, est l’objet de nombreuses convoitises à six mois du mercato estival.

Et pour cause, la situation contractuelle de l’ancien attaquant de l’Olympique Lyonnais a de quoi interpeller de nombreux cadors européens au vu du niveau affiché par ce dernier depuis un an et demi. Au sein du Real Madrid, nombreux sont ceux qui souhaiteraient voir Benzema prolonger. C’est le cas de Zinedine Zidane par exemple mais selon Don Balon, Florentino Pérez n’est pas totalement sur la même longueur d’onde que son entraîneur. En partie car les exigences financières de Karim Benzema seraient très importantes…

Effectivement, le média espagnol indique que Karim Benzema souhaite bénéficier du plus gros salaire du vestiaire madrilène afin de prolonger son contrat chez les Merengue. Une exigence que personne n’avait réellement vu venir du côté de la capitale espagnole, où certains dirigeants pensaient que Karim Benzema dirait oui à une prolongation de contrat sans augmentation à la clé. Ce n’est pas le cas, l’ancien buteur de l’Equipe de France ayant bien l’intention de signer un très gros contrat à 32 ans. Le média précise par ailleurs que si le Real Madrid ne s’alignait pas sur ses prétentions, alors Karim Benzema n’hésitera pas à quitter l’actuel deuxième de Liga malgré l’attachement qu’il porte à la ville et au club depuis des années. Sa situation est notamment suivie en Italie, ou certains médias rapportent un intérêt de la Juventus Turin.