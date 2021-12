Paris FC-OL à rejouer, Peter Bosz se positionne

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Dans les prochains jours, les instances du foot français devront décider du sort du match de Coupe de France entre le Paris FC et l’OL.

La rencontre a été définitivement interrompue à la mi-temps en raison de graves incidents dans les tribunes du stade Charléty. Pour le moment, les sanctions n’ont pas encore été prononcées et par conséquent, aucune date n’a été arrêtée pour rejouer le match. Et pour cause, le 32e de finale de la Coupe de France sera peut-être perdu sur tapis vert pour l’OL, dont certains supporters Ultra ont semé la zizanie dans les travées du stade du Paris FC. Ce scénario, Peter Bosz ne veut néanmoins pas en entendre parler. En conférence de presse ce mardi, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais a expliqué qu’il souhaitait très fortement que le match -dans son intégralité ou seulement la deuxième mi-temps- soit donné à rejouer. Et cela le plus vite possible…

Peter Bosz veut rejouer le match au Paris FC

« On ne sait pas si ce match va être rejoué et quand, donc on ne sait pas quand on va reprendre après la trêve. Ce n'est pas bien pour le football français, pour l'Olympique Lyonnais » regrette Peter Bosz, qui a enchaîné. « J'espère qu'on va rejouer le plus vite possible le match face au Paris FC, tout le match ou juste la deuxième mi-temps. Et j'espère qu'on gagnera ce match. Il y a une grosse différence entre jouer avec et sans public. Demain (contre Metz en L1 au Groupama Stadium), j'espère qu'ils vont montrer que l'OL a des bons supporters, qui sont là pour leur équipe. Mes joueurs ont besoin de cela aussi. J'espère qu'il y aura une grosse ambiance demain dans notre stade. Quelque part dans notre tête on pense encore à ça (aux événements du Paris FC), mais on s'est bien entraîné hier. On a encore une séance aujourd'hui pour préparer au mieux le match de Metz. Mes joueurs sont aussi des êtres humains, mais j'espère que ça ne les chamboule pas trop » a lancé Peter Bosz, focus sur le match de Ligue 1 contre Metz et qui, au sujet de la Coupe de France, aimerait très fortement que les instances de la FFF seront clémentes…