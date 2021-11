Paqueta flambe avec le Brésil, l’OL reçoit un message

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

De nouveau titulaire avec la Seleçao, Lucas Paqueta a été l’homme de la qualification face à la Colombie. L'OL doit-il en prendre de la graine ?

Non seulement, le milieu de terrain a été partout dans l’organisation du jeu, mais il a en plus été le finisseur de son équipe sur le seul but du match. Une réussite qui confirme sa grande forme, lui qui a été totalement transformé depuis son arrivée à l’OL, avec une prise de confiance qui lui permet de briller. Rudi Garcia en avait fait son numéro 10 et organisateur, Peter Bosz en fait souvent son faux numéro 9. Une utilisation qui laisse les suiveurs lyonnais circonspects, tant Lucas Paqueta s’époumone sur le front de l’attaque, alors qu’il pourrait être très précieux et semble plus à l’aise face au jeu. Son positionnement est en tout cas suivi de près au Brésil, puisque son sélectionneur l’a évoqué avec humour, expliquant tout simplement que l’ancien du Milan AC pouvait jouer partout, même s’il était clairement plus fort au milieu de terrain.

Paqueta peut jouer partout avec l'OL et le Brésil

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lucas Paquetá (@lucaspaqueta)

« Quand je lui ai fait une embrassade à la fin du match, je lui ai dit: 'tu es capable de jouer à gauche, au milieu de terrain'. Et j'ai plaisanté, parce que parfois il joue aussi en tant que numéro 9 dans son équipe, n'est-ce pas? Il m'a dit que partout où j'ai besoin de lui, il jouerait. Mais nous avions besoin de l'avoir à son poste, même s'il est polyvalent oui, et surtout décisif bien sûr », a livré Tite, qui ne manque pas d’avant-centre avec le Brésil, et possède déjà un organisateur de jeu avec Neymar. Néanmoins, le sélectionneur brésilien préfère avoir Lucas Paqueta dans les meilleures dispositions, et il n’a pas à s’en plaindre depuis quasiment un an.