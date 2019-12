OM : Garcia à l'OL, le vestiaire choqué

Dans : OL.

En l’espace de quelques mois, Rudi Garcia est passé du banc de l’Olympique de Marseille au banc de l’Olympique Lyonnais. Un volte-face qui n’a pas vraiment plu dans le vestiaire phocéen.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’OM n’a pas perdu au change en prenant André Villas-Boas pour l’après Rudi Garcia. Déjà parce que l’entraîneur portugais a posé Marseille à la deuxième place de la Ligue 1 après une première partie de saison remarquable. Mais aussi et surtout parce que l'ancien coach de l'OM ne réussit pas des miracles du côté à Lyon, sachant que l'OL est situé à six points du podium après sa nouvelle défaite à domicile contre Rennes (0-1). Malgré tout cela, l'arrivée de Garcia chez les Gones n'a quand même pas fait le bonheur de certains joueurs phocéens. À commencer par Morgan Sanson.

« Forcément que ça a agacé le vestiaire de l’OM quand Rudi Garcia a signé à l’OL... Nous, les joueurs, on ne s'y attendait pas du tout. Dans le foot, il y a beaucoup de surprises chez les joueurs, mais aussi chez les coachs. Il a répondu à l'appel de Lyon et nous on est focus sur nous. Ce n'est pas question d'être remonté, il a fait son choix maintenant. Nous, quand on a su qu'il partait, on était déjà focalisés sur l'après-Garcia. Et qu'il aille à Lyon ou ailleurs, c'était banal pour nous », a lancé, sur le CFC, le milieu de terrain de l'OM, qui revit complètement depuis le départ de Garcia. Preuve que tout cela est derrière l'OM, surtout que Marseille avait remporté son Olympico contre Lyon en novembre dernier pour le retour du coach ennemi au Vélodrome.