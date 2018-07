OL : Libre et finaliste du Mondial, il fait craquer l'OL au mercato

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Lyon vise plusieurs joueurs présents à la Coupe du monde, c’est désormais un secret de polichinelle suite à plusieurs sorties médiatiques de Jean-Michel Aulas. Mais pour l’heure, le flou est encore total sur l’identité des joueurs visés par l’Olympique Lyonnais. A la recherche d’un milieu défensif pour concurrencer Lucas Tousart et amener de l’expérience au groupe rhodanien, les Gones seraient très intéressés par Milan Badelj, selon les informations obtenues par Fiorentina-News.

Libre depuis son départ de la Fiorentina, l’international croate était présent dans la liste des finalistes malheureux de la Coupe du monde. Milieu au profil très défensif, il serait dans le viseur de l’OL. Mais le récent 3e de Ligue 1 n’est pas tout seul dans ce dossier. En effet, le Zénith Saint-Pétersbourg est le principal concurrent de l’Olympique Lyonnais dans la course à la signature du Croate, et ferait également son maximum pour recruter Milan Badelj. Le joueur, qui souhaite jouer la Ligue des Champions, n’est pas contre quitter définitivement la Série A et pourrait donc voir d’un bon œil la proposition lyonnaise. Aux dirigeants rhodaniens d’être les plus convaincants dans un dossier loin d’être gagné d’avance…