OL-OM : 10 matchs de suspension, dont 5 ferme pour Aulas !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Après les incidents du match OL-OM, c'est le cas du président lyonnais qui était évoqué ce mercredi par la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel. La sanction est tombée pour Jean-Michel Aulas.

Accusé par Ruddy Buquet de l’avoir menacé lors du match Lyon-Marseille, suite à l’arrêt définitif de la rencontre, Jean-Michel Aulas s’était déplacé en personne ce mercredi soir devant la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel afin de se défendre. Niant totalement toute tentative de déstabilisation de l’arbitre du match OL-OM, à qui il avait rappelé sa présence au comité exécutif de la FFF, le président de l’Olympique Lyonnais estimait que ce dernier n’avait pas du tout compris le sens de son intervention, Jean-Michel Aulas rappelant qu’il n’avait jamais demandé non plus la reprise de la rencontre après le jet d’une bouteille sur Dimitri Payet.

Le président de Lyon ne siègera pas à la LFP et à la FFF pendant cette sanction

Après avoir étudié le cas du patron de Lyon, et visiblement pas convaincue par ses arguments, la commission de discipline a décidé de suspendre de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles pour dix matchs, dont cinq avec sursis, Jean-Michel Aulas. La sanction prend effet mardi prochain à minuit, avant la dernière rencontre de Ligue 1 de l’année 2021 qui verra l’Olympique Lyonnais recevoir Metz au Groupama Stadium. Pendant cette période, le patron de l’OL ne pourra pas non plus occuper son siège à la LFP et au Comex de la FFF. Bien évidemment, Jean-Michel Aulas peut faire appel de cette sanction.