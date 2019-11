OL : Vous ne voulez toujours pas de Laurent Blanc ?

Dans : OL.

Les premières semaines de Rudi Garcia à la tête de l’Olympique Lyonnais n’ont pas fait changer d’avis les supporters lyonnais.

Ces derniers, qui ont pour une partie longtemps pesté contre le maintien de Bruno Genesio les saisons passées, pensaient être lancés pour une longue et belle aventure avec Sylvinho. Tout s’est écroulé et Jean-Michel Aulas ainsi que Juninho ont surpris tout le monde en sollicitant Rudi Garcia, qui venait d’être viré de l’OM. Les fans de l’OL n’ont jamais compris, et cela risque pas de s’améliorer maintenant que les résultats ne sont pas au rendez-vous, avec la dernière défaite en date à Saint-Pétersbourg en toile de fond. Pour Dave Appadoo, cela demeure tout de même assez incroyable que le choix de nommer Laurent Blanc n’ait pas été fait.



« C’est une erreur de casting dès le départ ! C’est un mauvais mariage dès le départ. La nature du choix même étant donné la crise populaire que traversée Lyon avec son public. Mine de rien ça compte, ça ne peut pas être anodin. Ça avait été le motif de rejet de Genesio. Il était rejeté principalement pour ça aussi. Si tu fais ce choix là et que derrière tu remets, trois ou quatre mois plus tard, quasiment quelqu’un qui est encore plus détesté que Genesio, faut quand même le faire. Sachant que tu avais Blanc qui lui aurait eu une espèce de grâce présidentielle. Il aurait eu une période clémence dont ne bénéficie pas Rudi Garcia. Ce n’est pas facile de travailler dans cette adversité tout de suite. Maintenant je dis « mais », parce que mine de rien, il sera jugé sur sa capacité à mettre Lyon sur le podium en fin de saison », a confié le consultant de La Chaine L’Equipe, persuadé que les dirigeants lyonnais ont tout de même fait une belle erreur, même s’ils n’ont désormais plus le choix que de continuer jusqu’au bout avec Rudi Garcia.