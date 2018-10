OL : Victime d’un coup dur, Nîmes prêt à recruter un joker à Lyon !

Dans : OL, Nîmes, Mercato.

Depuis son exploit face à l’Olympique de Marseille (3-1) lors de la 2e journée, le Nîmes Olympique n’a plus gagné un seul match de Ligue 1.

Et comme si cela ne suffisait pas, le promu vient d’apprendre une très mauvaise nouvelle concernant Moustapha Diallo. Régulièrement gêné par des douleurs à la cheville gauche, le milieu de 32 ans a passé des examens dont les résultats sont inquiétants. En effet, le Midi Libre affirme que le Sénégalais doit mettre un terme à sa carrière !

Sa cheville « usée, abîmée, n’a plus de cartilage », explique le média régional. Dans sa situation, l’actuel 15e de Ligue 1 ne peut pas se permettre de continuer la saison avec un élément en moins. C’est pourquoi Nîmes envisage d’accélérer le recrutement de Jordan Ferri (26 ans). Selon L’Equipe, le NO avait déjà profité de son match contre l’Olympique Lyonnais (défaite 2-0) vendredi dernier pour avancer dans les négociations.

Diallo, Nîmes espère toujours

Mais avec la perte de Diallo, le Gone pourrait arriver plut tôt que prévu en prêt et en tant que joker médical. Du moins si Nîmes va au bout des discussions. « Vous me connaissez, je n'aime pas travailler dans l'urgence. On va attendre un examen complémentaire pour Moustapha. On ne va pas se précipiter », a prévenu le directeur sportif nîmois Laurent Boissier, qui ne perd pas espoir pour l’ancien Guingampais arrivé libre cet été.