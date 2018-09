OL : Vexé par Genesio, il répond comme un chef !

Dans : OL, Ligue 1.

Auteur d'un match énorme dimanche soir contre l'Olympique de Marseille, avec notamment un doublé qui lui permet à la fois d'être le meilleur buteur de l'OL et de monter sur le podium de la catégorie en L1, Bertrand Traoré a frappé les esprits. Mais l'ancien attaquant de Chelsea l'avoue sans problème, il n'a pas eu besoin d'aller très loin pour chercher la motivation pour ce choc face à l'OM. Car un peu plus tôt dans la semaine, Bertrand Traoré avait été limite dégoûté par une décision de Bruno Genesio.

« J’avais été vexé de commencer sur le banc mercredi contre Manchester City, bien sûr. Si je suis venu à Lyon, c’est pour franchir un palier, jouer la Ligue des Champions, jouer les grands matches. J’ai presque joué tous les matches la saison dernière et au début de cette saison, j’ai tout joué. Arrivé au premier match de Champion’s League, contre un gros, pour mon retour en Angleterre, je me suis retrouvé sur le banc et j’ai été un peu vexé. C’était le choix du coach et je l’ai respecté », a confié Bertrand Traoré, qui a fait passer l'Olympique de Marseille à la casserole histoire de montrer à son entraîneur qu'il valait mieux qu'un rôle de remplaçant de luxe. Une bonne réponse de l'attaquant de l'OL.