OL : Vercoutre ne prend pas de gants et dit pourquoi Lyon est dans le dur

Dans : OL, Ligue 1, SMC.

Présent pendant 11 ans à Lyon principalement comme doublure des gardiens qui ont marqué les années 2000, Rémy Vercoutre demeure un suiveur de premier ordre de l’Olympique Lyonnais. Mais à 38 ans, il est encore le portier du SM Caen, même s’il laisse sa place à Brice Samba pour les matchs de Coupe de France, comme celui de ce jeudi soir contre l’OL. Le Progrès n’a tout de même pas manqué l’occasion de questionner Vercoutre sur la situation à Lyon, où l’équipe n’a pas réussi à tenir son avantage dans le derby face à Saint-Etienne, et semble clairement piocher physiquement comme moralement.

« J’ai suivi le derby et je le trouve emprunté physiquement. Il est dans une série de matches compliqués, et à un moment, il ne peut plus. Les matches se répètent, les terrains sont difficiles, et les joueurs lyonnais souffrent. Ils souffrent aussi dans la tête. On l’a vu dimanche. Ils ont reculé en seconde période, et plus tu recules, plus tu t’exposes. Cette équipe est très talentueuse, mais elle a les défauts de ses qualités. Elle sait emballer les matches, mais ne se fait pas assez mal pour les maîtriser jusqu’au bout. Ce qui est sûr, c’est qu’on a devant nous une équipe à réaction. Mariano est très bon, mais c’est la première année où il enchaîne autant. Idem pour Traoré, Mendy, ou Aouar. D’ailleurs, tout cela est nouveau pour beaucoup ! Malgré le talent, ce sont de jeunes joueurs à qui on demande tout de suite d’être régulier et performant. Ce n’est pas évident d’accomplir quarante à cinquante matches de haut niveau dans une saison. Ils sont dans une forme d’apprentissage et ce sont des choses qu’on ne perçoit pas forcément de l’extérieur », a décrypté Rémy Vercoutre, persuadé que cette période délicate est normale pour une formation composée de nombreux jeunes joueurs.