OL : Une victoire et des regrets, Genesio est mitigé à Moscou

Dans : OL, Europa League, Coupe.

Bruno Genesio, entraîneur de l'OL, après la victoire contre le CSKA Moscou en 8e de finale aller de l'Europa League (1-0) : « La soirée aurait pu être parfaite si on avait marqué le deuxième voire le troisième but, car je pense qu'on a eu les situations pour le faire. J'ai quelques regrets. Mais cela reste un très bon résultat à l'extérieur. Les conditions étaient très difficiles, avec un terrain en mauvais état et des températures très compliquées pour les joueurs. Je félicite les joueurs pour leur discipline tactique et leur implication. On a fait un match très sérieux. C'est aussi ce qui est positif, par rapport à ce qui nous attend avant la trêve internationale, pas de blessés et un bon résultat. Maintenant, nous ne sommes qu'à la mi-temps de ce match-là », a-t-il déclaré au micro de beIN Sports.