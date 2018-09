OL : Une vengeance lyonnaise sur Monaco à un poste improbable ?

Dans : OL, Monaco, Mercato.

S’il y a bien un poste où l’Olympique Lyonnais ne craint rien cette saison, c’est celui de latéral droit.

Derrière le Brésilien Rafael, annoncé partant et finalement titulaire en ce début de saison, Bruno Genesio peut encore compter sur Léo Dubois et Kenny Tete. Trois joueurs pour une seule place, ce n’est sans doute pas ce que l’entraîneur des Gones avait prévu. La situation est effectivement délicate, alors imaginez si un quatrième concurrent devait débarquer… C’est pourtant le plan envisagé par le club rhodanien.

Selon les informations du 10 Sport, l’OL s’intéresserait toujours au Monégasque Almamy Touré (22 ans) dont le contrat expire en juin prochain. Comme avec Dubois et Martin Terrier l’année dernière, il sera donc possible d’obtenir sa signature dès cet hiver. Enfin, à supposer que l’AS Monaco ne prolonge pas son contrat d’ici là, le vice-champion de France n’étant pas habitué à perdre ses talents sans indemnité. En tout cas, l’OL voudrait vite entamer des discussions avec le Malien, histoire de se venger de l’ASM après les dossiers Jordy Gaspar et Willem Geubbels…