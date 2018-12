OL : Une pépite sur le départ, Lyon répond cash

Dans : OL, Mercato.

L’Olympique Lyonnais, qui s’est spécialisé dans la formation et la promotion de jeunes joueurs jusqu’au plus haut niveau, a encore musclé sa politique ces dernières années.

Désormais, plus question de laisser filer une seule pépite sur laquelle des espoirs se fondent, même si des bugs comme celui de Willem Geubbels peuvent toujours arriver. C’est en tout cas ce que veut à tout prix éviter le club rhodanien avec Cédric Sofian Augarreau. Ce milieu de terrain de 16 ans évolue avec les équipes de France de jeunes très régulièrement, mais n’a toujours pas signé son premier contrat de professionnalisation avec l’OL.

Il y était arrivé en 2016 en provenance d’Evian, avant de faire un détour par Barcelone sans non plus y signer. Désormais, Augarreau, qui commence à se faire les dents avec l’équipe réserve de Lyon, est dans le viseur d’un club anglais selon L’Equipe. Mais l’OL espère bien avoir le dernier mot, puisque le joueur s’est vu proposer un premier contrat professionnel, et le club rhodanien espère le voir signer prochainement sur le long terme. Pour le moment, Augarreau ne possède qu’un contrat aspirant, qui lui permet de rejoindre le club de son choix en fin de saison, avec seulement une petite indemnité de formation à verser à l’OL. Un scénario qui ne plairait forcément pas aux dirigeants lyonnais, Jean-Michel Aulas en tête.