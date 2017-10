OL : Une pépite ghanéenne ciblée, mais Lyon n'est pas seul

Dans : OL, Mercato.

La cellule de recrutement de l’Olympique Lyonnais n’a pas chômé cet été, avec une amplitude jusqu’ici jamais connue au club dans le sens des arrivées.

Si la fenêtre des transferts est fermée jusqu’en janvier, cela n’empêche pas Florian Maurice et sa bande de se pencher sur la suite du programme, et notamment un marché qui ne s’arrête jamais, celui des grands espoirs. Le récent championnat du monde U17 a ainsi permis à l’OL de se pencher sur le cas d’Abdul Razak Yusif. A seulement 16 ans, le jeune ghanéen a crevé l’écran avec son équipe, où il occupait le poste de défenseur central jusqu’à l’élimination du Ghana en quart de finale. Des performances qui ont éveillé l’appétit de l’Olympique Lyonnais, affirme le média Ghanasoccernet, qui annonce aussi que des clubs espagnols, allemands et italiens sont sur le coup.

« Nous avons déjà des clubs en Italie prêts à le prendre. Il y a aussi un club espagnol, Girona, mais rien n’est pour l’heure officiel. Nous avons reçu un email de clubs en Allemagne et en France (Lyon) et le contact est direct avec les clubs, il n’y a pas d’intermédiaires », explique ainsi un proche du dossier au média ghanéen. Une preuve que l’OL, qui a déjà fait ses preuves en matière de formation, n’oublie pas non plus la post-formation est le dernier acheminement des grands espoirs vers le passage en professionnel. Autant dire que si l’occasion se présente de boucler la venue d’Abdul Razak Yusif, l’OL pourrait bien montrer son savoir-faire.