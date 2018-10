OL : Une deuxième charge énorme pour acheter Ndombele à l'OL ?

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Auteur d’un début de saison proche de la perfection avec l’Olympique Lyonnais, Tanguy Ndombele s’est clairement imposé comme l’un des meilleurs joueurs de Ligue 1 à son poste. Il n’en fallait pas plus pour que les cadors européens se penchent sur son cas. Cet été au mercato, plusieurs formations anglaises ont sondé l’OL pour un transfert de l’international espoir français. Le nom de Manchester City a notamment été évoqué, même si c’est Tottenham et Chelsea qui ont été les clubs les plus insistants au mercato.

Néanmoins selon les informations du Daily Express, Pep Guardiola a bien l’intention de revenir à la charge pour Tanguy Ndombele. Le média britannique affirme que l’entraîneur espagnol a missionné plusieurs émissaires du club mancunien pour superviser le probable futur international français. Le manager de Manchester City devrait recevoir un « rapport final » sur le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais dans les prochaines semaines. Ensuite, il pourrait décider de lancer les grandes manœuvres pour tenter de le recruter, certainement au mercato estival. Reste à savoir quel sera le prix réclamé par Jean-Michel Aulas, lequel avait refusé 50ME cet été.