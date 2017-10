OL : Une charnière 100 % lyonnaise, le Barça en rêve

Dans : OL, Ligue 1.

Même s’il n’est pas forcément un titulaire indiscutable à Lyon puisque Bruno Genesio a commencé la saison avec Jérémy Morel et Marcelo dans l’axe, Mouctar Diakhaby est un joueur qui compte à l’OL.

Ne serait-ce que par le prestige des clubs qui souhaitent le faire venir dans les prochains mois. Et là-dessus, le club rhodanien a tout de même eu un très bon flair en prolongeant le contrat de son jeune défenseur central l’été dernier, pour l’avoir ainsi dans son effectif jusqu’en juin 2022. Car si on sait déjà que le Manchester City de Pep Guardiola le suit de près, le quotidien catalan Sport affirme que le FC Barcelone a ciblé le natif de Vendôme. Le but du club barcelonais est de composer une charnière issue à 100 % du centre de formation de l’Olympique Lyonnais, en associant donc Diakhaby à Umtiti, quand Gérard Piqué laissera progressivement la main dans les saisons à venir.

Selon le journal espagnol, le manque de vitesse de Diakhaby ne serait pas vu comme un problème par les dirigeants du Barça, qui apprécient bien évidemment son jeu de tête, son engagement, sa projection offensive, mais aussi son placement et son anticipation. De quoi, si cela devait se confirmer, provoquer quelques propositions de gala, car il y a peu de chances que l’OL soit aussi conciliant avec le FC Barcelone qu’il ne l’avait été pour la vente de Samuel Umtiti.