OL : Une catastrophe évitée au mercato grâce à Genesio et Caçapa

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Petites causes, grands effets. Si cette saison, l'Olympique Lyonnais se découvre une nouvelle énorme pépite en la personne d'Houssem Aouar, le dernier mercato estival a bien failli tourner à la catastrophe le concernant. Car le parcours du jeune milieu de terrain formé à l'OL n'a pas été un long fleuve tranquille comme le rappelle ce mercredi L'Equipe. En effet, constatant qu'il ne figurait pas dans le groupe de Bruno Genesio lors des premières journées de championnat, Houssem Aouar a clairement envisagé de partir sous forme de prêt, et l'a fait savoir aux dirigeants de l'Olympique Lyonnais.

Mais, Bruno Genesio et Claudio Caçapa ont rapidement ramené le milieu offensif de 19 ans les pieds sur terre.« Cette idée a été fermement rejetée par Bruno Genesio et son entourage tandis que Claudio Capaça, l’entraîneur adjoint en charge des défenseurs, l’incite à s’accrocher. L’entraîneur lyonnais n’hésite pas à aborder la situation du joueur avec sa famille et évoque notamment un investissement quotidien parfois aléatoire », écrit le quotidien sportif, qui affirme que le message est passé et que depuis Houssem Aouar s'implique à bloc dans le travail de tous les jours avec le groupe professionnel.