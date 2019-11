OL : Une belle surprise pour Dubois, Pierre Ménès y croit

Dans : OL.

Titulaire à l’Olympique Lyonnais depuis près d’un an et demi, Léo Dubois s’installe doucement mais surement en Equipe de France.

En Albanie mercredi soir, l’ancien Nantais était préféré à Benjamin Pavard dans un système inédit en 3-5-2. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Léo Dubois a saisi l’opportunité en livrant une belle performance, couronnée par une passe décisive. Suffisant pour l’imaginer dans la peau d’un titulaire à l’Euro 2020 ? C’est tout-à-fait possible, selon les adversaires, aux yeux d’un Pierre Ménès qui imagine bien un turn-over de Didier Deschamps à ce poste afin de s’adapter au mieux aux futurs rivaux des Bleus.

Léo Dubois titulaire à l'Euro 2020 ?

« Ce qu’il faudrait au poste de latéral droit, c’est un mec qui défend comme Pavard et qui attaque comme Dubois. On ne peut pas tout avoir, cela va être une question de choix. Cela peut aussi être une question d’adversité. Je pense que dans l’esprit de Didier Deschamps, quand les équipes en face seront dangereuses sur le plan offensif, la préférence ira à Pavard. Mais lorsqu’il faudra créer plus de jeu, la préférence ira à Léo Dubois. Mais c’est vrai qu’au-delà de ces deux cas, il n’y a pas une concurrence folle à ce poste » a indiqué le journaliste de Canal Plus. Reste à voir si Léo Dubois réalisera une saison pleine ou pas avec l’Olympique Lyonnais d’ici l’Euro 2020 en juillet prochain.