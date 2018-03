OL : Un réveil et une fin en apothéose, Genesio voit l'avenir

Dans : OL, Ligue 1.

Battu à Caen (1-0) jeudi en Coupe de France, l’Olympique Lyonnais a raté l’occasion de recevoir le Paris Saint-Germain en demies.

Les Gones perdent ainsi un objectif cette saison, alors que la course à la deuxième place de Ligue 1 semble mal embarquée. A cause de sa mauvaise période, le club rhodanien se retrouve respectivement à sept à cinq points de l’AS Monaco et de l’Olympique de Marseille. Heureusement que l’OL a fait le travail en Europa League. Suffisant pour rendre Bruno Genesio optimiste avant une fin de saison qui, selon lui, pourrait être « excitante ».

« C’est une période difficile qui fait partie de la vie d’une équipe et d’un club. Le plus important est de rester tous ensemble et solidaire, a conseillé l’entraîneur lyonnais. On a deux échéances très importantes et qui peuvent être excitantes. On doit trouver des solutions pour s’améliorer et retrouver la victoire. Le staff est là pour ça. Il ne faut pas se déresponsabiliser, c’est un risque. Ce n’est pas ce que je ressens dans le groupe. J’ai véhiculé tout l’inverse avant le départ. Je sens le groupe réceptif, combatif et avec l’envie d’avancer. »

Rendez-vous dans cinq matchs

« Il faut aussi trouver des solutions sur le terrain pour être plus performant. Le seul déclic est la victoire. (…) On est à cinq points du podium et il y a une confrontation directe avec Marseille. Tout est possible, c’est mathématique, a-t-il annoncé. Il n’y a pas de crainte. A la trêve internationale, on pourra faire un bilan de ce qui nous restera à jouer. Si on se donne les moyens de faire quelque chose dans les cinq prochains matchs, il peut y avoir une fin de saison excitante. » Pour cela, une victoire sera indispensable à Montpellier dimanche (17h).