OL : Un nouveau grand d’Europe craque pour Fékir, Lyon tremble

Dans : OL, Mercato, Bundesliga.

Actuellement blessé, Nabil Fékir n’a pas été retenu dans le groupe pour aller à Hoffenheim ce mardi en Ligue des Champions.

Dommage pour l’Olympique Lyonnais bien évidemment, mais aussi pour le Bayern Munich, qui n’aurait pas eu un grand trajet à faire pour suivre le capitaine rhodanien. En effet, depuis quelques semaines désormais, le club bavarois a fait remonter le champion du monde dans sa « wish list » pour l’été 2019. En difficulté en championnat, le géant bavarois sait que ses joueurs offensifs ne rajeunissent pas, et en particulier Arjen Robben, Franck Ribéry et Robert Lewandowski. Un peu de sang neuf semble nécessaire pour une attaque qui ne fait plus autant la différence qu’à sa grande époque.

C’est pourquoi le magazine Kicker annonce que son recruteur français Laurent Busser a décidé de suivre de près la saison de Nabil Fékir, dans le but de recruter le joueur lors de l’été 2019. Il lui restera alors un an de contrat, puisque le joueur formé à Lyon n’a toujours pas prolongé. Le montant aurait alors du mal à être aussi élevé que celui proposé par Liverpool, à savoir 60 ME, avant que le transfert ne capote en raison d’une visite médicale visiblement pas totalement convaincante. Avec ce nouvel intérêt d’un grand d’Europe, on comprend en tout cas mieux pourquoi l’OL fait le forcing pour prolonger son meneur de jeu, histoire d’aborder beaucoup plus sereinement les négociations avec les clubs intéressés dans quelques mois.