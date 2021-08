OL : Burnley insiste pour Maxwel Cornet et double son offre !

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais va encore devoir vendre un ou des joueurs d'ici la fin du mercato. Outre Houssem Aouar, le nom de Maxwel Cornet revient très régulièrement avec des contacts en Allemagne, mais également en Premier League. C'est en Angleterre qu'une nouvelle offre se préparer pour le joueur de l'OL.

Peter Bosz l’a confié samedi après le nul de l’Olympique Lyonnais contre le Stade Brestois, il a obligatoirement besoin de renforts d’ici la fin du mercato afin d’avoir une équipe compétitive. L’entraîneur de l’OL est cependant conscient que le club de Jean-Michel Aulas doit être d’une prudence absolue durant ce mercato, le bilan comptable ayant montré quelques limites après cette année de crise dans le football français. Juninho a donc énormément de travail cet été, le directeur sportif brésilien devant à la fois dénicher les joueurs souhaités par le successeur de Rudi Garcia, mais également trouver des clubs pour les joueurs les plus valorisés de l’effectif lyonnais. Les ventes de Jean Lucas, Joachim Andersen et Melvin Bard ne suffiront pas, et des départs devraient encore intervenir. Ces derniers jours, c’est notamment le cas d’Houssem Aouar qui attirait l’attention, Arsenal étant visiblement très actif. Mais ce dimanche, le Sun ramène le dossier Maxwel Cornet en haut de la pile.

Burnley struggling to complete Lookman transfer as Dyche turns to Lyon's Cornet https://t.co/rRs0YwzxgC — Irish Sun Sport (@IrishSunSport) August 7, 2021

Le quotidien anglais dévoile confirme l'intérêt de Burnley pour le joueur de l’Olympique Lyonnais. Si les Clarets se sont tournés vers Maxwel Cornet, c’est parce qu’ils n’arrivent pas à finaliser la venue d’Ademola Lookman, l’ailier gauche de Leipzig. Les dirigeants de Burnley connaissent la polyvalence de Cornet et ils seraient convaincus qu’il pourrait apporter un vrai plus à l’effectif de Sean Dyche. C’est pour cela qu’une offre proche de 20 millions d’euros devrait être rapidement transmise à Jean-Michel Aulas. Cette semaine L'Equipe avait indiqué que les Clarets avaient proposé autour de 10 millions d'euros pour Cornet, une proposition qui avait été balayée d'un revers de la main. La donne ayant changé, Lyon pourrait cette fois réfléchir à deux fois.