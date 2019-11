OL : Un miracle Memphis Depay en marche à Lyon ?

Dans : OL.

Forfait sur blessure samedi contre Nice, Memphis Depay pourrait faire le déplacement avec l'Olympique Lyonnais contre le Zénith Saint-Pétersbourg. Un ultime test ce lundi pourrait changer la donne pour l'attaquant de l'OL.

Revenu à Lyon avec une blessure à la cuisse contractée lors du match entre les Pays-Bas et l’Estonie, Memphis Depay a provoqué la colère de Rudi Garcia, l’entraîneur de l’OL estimant que le sélectionneur néerlandais avait pris un risque inutile avec son attaquant lors d’un match sans enjeu. Résultat, l’Olympique Lyonnais a été contraint de se passer de Memphis samedi contre Nice, et tout semblait indiquer que cela sera également le cas mercredi en fin d’après-midi contre Saint-Pétersbourg en Ligues des champions. Mais selon L’Equipe, tout espoir n’est pas perdu pour le buteur néerlandais de l’OL, lequel effectuera ce lundi matin un test à l’entraînement.

Et même si les chances de voir Memphis Depay faire le voyage en Russie sont faibles, du côté de Lyon on veut tout de même savoir ce qu’il en est des douleurs à la cuisse du joueur. Comme le rappelle le quotidien sportif, l’ancien mancunien n’est pas vraiment du genre à s’écouter et parfois il préfère ne pas évoquer des douleurs plutôt que d’être mis au repos. Mais malgré l’importance de cette rencontre en Ligue des champions pour l’Olympique Lyonnais, le staff de l’OL, Rudi Garcia en tête, va rester prudent et laissera Memphis Depay à Lyon si le moindre risque existe. Concernant Houssem Aouar, il n'y a hélas aucune chance pour le club de Jean-Michel de la voir jouer contre le Zénith.