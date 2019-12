OL : Un mercato 100% français à Lyon ?

Dans : OL.

Après avoir bouclé sa première partie de saison à la douzième place de la Ligue 1, à l’issue de son triste nul à Reims samedi (1-1), l'Olympique Lyonnais va désormais se tourner sur son mercato hivernal.

En janvier prochain, le club rhodanien n’aura plus le droit à l’erreur sur le marché des transferts. Suite aux derniers échecs estivaux, et notamment avec Mendes, Andersen ou Koné, la direction de l’OL pourrait faire dans le classique en recrutant des joueurs expérimentés qui connaissent bien le football français. Selon L’Equipe, les Gones suivent en tout cas ce chemin : « La filière française, si elle ne sera pas la seule explorée ces prochains jours, a ses adeptes au sein de l'OL. Le club rhodanien suit avec attention quelques internationaux, parmi lesquels Hatem Ben Arfa, un ancien de la maison, ou encore Steven Nzonzi, Kevin Gameiro et Thomas Lemar », peut-on lire dans les colonnes du quotidien sportif. Ces quatre dossiers sont tous différents.

Si la piste menant à Lemar est la plus alléchante, elle paraît aussi la plus compliquée, sachant qu’il perçoit un salaire annuel de 4,8 millions à l'Atlético, qui l’a recruté à Monaco pour 72 ME en 2018. Autant dire que ce dossier s’annonce onéreux, même en prêt, et délicat, vu que le champion du monde ne veut pas quitter la Liga. Pour Gameiro, l’ouverture est plus grande. Déjà pisté par l’OL en 2013 et 2017, le buteur de Valence pourrait se laisser tenter par le challenge rhodanien, sachant que « Lyon, si ses dirigeants l'y autorisaient, serait son option numéro 1 en France ». Concernant Nzonzi, il pourrait bientôt être sur le marché, car son prêt de la Roma à Galatasaray devrait prendre fin au cours des prochains jours. Le milieu de 31 ans collerait en tout cas parfaitement au profil recherché par Juninho. Et pour Ben Arfa, il pourrait revenir vers son premier amour. Malgré des débuts compliqués à l’OL, HBA a toujours gardé une certaine complicité avec Jean-Michel Aulas. Est-ce que le come-back de l’attaquant de 32 ans est possible ? Il « reste une option en fonction de l'évolution du mercato hivernal ». Un recrutement qui serait un vrai pari, comme avec les trois autres pistes d’ailleurs...