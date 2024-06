OL ‍: Un international pour remplacer Tagliafico ‍?

Dans : OL.

Par Claude Dautel

A un an de la fin de son contrat avec Lyon, Nicolas Tagliafico est annoncé sur le départ. L'OL pourrait rapidement faire venir un joueur souvent cité comme dans le collimateur de Lyon.

L'Olympique Lyonnais a un champion du monde argentin dans son effectif, mais tout indique que cela ne sera plus le cas la saison prochaine. Après deux ans passés dans la capitale des Gaules, Nicolas Tagliafico est promis à un départ lors de ce mercato, le nom du défenseur de 31 ans étant évoqué notamment en Italie. S'il a plutôt fait le travail, le coéquipier de Lionel Messi avec l'Albiceleste n'a pas non plus été totalement au-dessus du lot, mais son départ devra être compensé. Et ces dernières heures, la presse chilienne, relayée par le média spécialisé Goneback, affirme que la cellule de recrutement se penche sur le dossier de Gabriel Suazo, le défenseur international chilien (24 sélections) qui est sous contrat avec le Toulouse Football Club. Agé de 26 ans, le joueur que le TFC était allé chercher à Colo-Colo a encore deux ans de contrat avec le club de Ligue 1 et selon Transfermarkt, il pourrait rejoindre l'OL moyennant 3,5 millions d'euros.

Suazo une piste déjà évoquée en 2023 à l'OL

🚨 Un international chilien vers l'OL ? 🇨🇱



D'après la presse chilienne l'OL fait partie des clubs sur les traces de Gabriel Suazo 🤔



Le latéral de Toulouse est suivi également par l'OM et Everton pic.twitter.com/rLtXadHWTF — 𝗚𝗢𝗡𝗘𝗕𝗔𝗖𝗞 (@GonebackOff) June 8, 2024

Cette piste menant à Gabriel Suazo n'est toutefois pas nouvelle puisqu'en août 2023, alors que le départ de Nicolas Tagliafico avait déjà été évoqué, à l'époque pour l'Arabie Saoudite, le site spécialisé chilien El Futbolero expliquait que l'Olympique Lyonnais pensait au joueur toulousain pour compenser le départ de l'Argentin. Un peu moins d'un moins d'un an plus tard, le nom de Suazo est donc de retour dans l'actualité lyonnaise, et cela même si depuis le changement radical intervenu au niveau de la gestion du mercato, l'OL semble travailler beaucoup plus discrètement qu'auparavant. Dans ce dossier du défenseur chilien, Everton et l'Olympique de Marseille seraient également cités.